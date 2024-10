"Mai vista una cosa simile. Che emozione"

Aurora boreale ad Ancona, ecco le spettacolari foto del cielo marchigiano. I tre scatti più belli, uno realizzato al Passetto da Gabriele Pallucca e gli altri due fatti da piazzale Camerino, grazie alle mani e all’intuito di Andrea Amici mostrano un capoluogo tinto di rosso. "La foto in cui si vede la Cattedrale di San Ciriaco è il risultato di una composizione di tre scatti affiancati orizzontalmente con stacking del cielo per diminuire al minimo il rumore e catturare più segnale possibile nonostante l’inquinamento luminoso", spiega Amici, fotografo anconetano già autore di numerosi scatti che hanno fatto il giro del web. Prosegue Amici: "L’altra foto, invece, quella panoramica, è un singolo scatto di 15 secondi con un obiettivo da 20mm per i più puritani. C’è solo un aggiustamento di luci e ombre. Per diminuire il forte inquinamento luminoso della città – continua – ho usato il filtro a lastra nisi gnd8(0.9). Si vociferava due giorni fa dell’arrivo di una tempesta magnetico solare di scala 8. La più forte, da quante ne so, dovrebbe essere 9. Sfortunatamente, all’ora di cena pioveva e non è stato possibile osservare il cielo. Però verso le 23.15 di giovedì c’era un cielo talmente limpido che ho deciso di affacciarmi dal balcone di casa". Qui, l’incredibile sorpresa: "Ho visto il cielo come non mai: era tutto completamente tinto di rosso. E pensare che io abito in pieno centro, quindi con le luci della città di solito non si riescono a cogliere tutte le varie sfumature. Mai vista una cosa simile – ribadisce ancora Amici, raggiunto al telefono dal Carlino – È stata un’esperienza meravigliosa".

Nicolò Moricci