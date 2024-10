Maifredi porta sul palco di Sori i grandi nomi con nove spettacoli

Dieci anni e una nuova stagione per Soriteatro, rassegna curata da Sergio Maifredi e Teatro Pubblico Ligure che porterà al teatro comunale di Sori, in provincia di Genova, nove spettacoli interpretati da protagonisti di primo piano dal 21 novembre al 27 marzo 2025, con una prima assoluta e tre incontri Sorilegge con Maifredi, dedicati quest’anno a ’Due o tre cose che so di Iliade, Odissea, Eneide’. Dialogo, sperimentazione, novità, ma anche grandi classici riportati alla forza originaria della forma orale gli ingredienti di questa kermesse realizzata con il sostegno del Comune di Sori e con la collaborazione della Pro Loco. Ad aprire sarà Amanda Sandrelli con il figlio musicista Rocco Roca-Rey in ’Fuochi’ di Marguerite Yourcenar, al debutto. Successivamente il 28 novembre doppio appuntamento alle 19.30 con Sorilegge su ’Iliade. Due o tre cose che so’, mentre alle 21 sarà la volta di Stefano Messina in ’Novecento’ di Alessandro Baricco; il 12 dicembre, Maifredi porterà sul palco ’Odissea. Due o tre cose che so’, seguito dal lavoro del giornalista Massimo Minella su George Byron, realizzato con Daniela Suzzi. Il campione del mondo di poetry slam Filippo Capobianco sarà protagonista il 16 gennaio con ’Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto’, preceduto da ’Eneide. Due o tre cose che so’; giovedì 6 febbraio Claudio Casadio condurrà in un viaggio fra fumetto e recitazione ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’ sul manicomio prima della Basaglia; il 20 Marco Baliani interpreterà lo spettacolo ’Quando gli eroi erano tanti’ di Francesco Niccolini dedicato a Roberto Calasso e il 6 marzo arriveranno le ’Funambole’ sull’amicizia femminile con Virginia Cimmino, Giorgia Fasce e Claudia Perossini; giovedì 20, Maurizio Pellegrini e Piero Rotolo con il melologo per voce e pianoforte di Richard Strauss da Tennyson ’Enoch Arden’, e il 27 chiuderà Edmondo Romano con il nuovo concerto ’Religio’. Per info su abbonamenti e ticket: 0108683183 e 348 2624922).

C.T.