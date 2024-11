Maiolati, baby vandali in azione nella notte di Halloween: "Ora basta"

"Lancio di mele, patate, farina, petardi, un estintore e persino una sorta di bomba carta nei nostri cortili. Ma lanciano anche i bidoni in mezzo alla strada. Ogni anno è così la notte di Halloween ma anche i giorni e le settimane successive. Non ne possiamo più". A parlare sono i residenti di via Agrigento e via Ascoli Piceno che giovedì sera dalle 23 hanno allertato il numero unico 112. "Sono ragazzi ancora minorenni – spiega una signora - pensiamo di secondo massimo terzo superiore ma è difficile dirlo, perché sono tutti vestiti di nero e incappucciati. Alcuni di noi sono scesi in strada per dire loro di fermarsi altri hanno avuto paura e si sono chiusi in casa. Abbiamo allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati ma i ragazzi si erano ormai dileguati. Si tratterebbe di una banda di adolescenti, provenienti dai comuni qui intorno: Castelplanio, Castelbellino e di Moie. Già dal 2021 denunciamo questi fatti, ma ogni anno è la stessa storia. Siamo esasperati. Arrivano con le minicar e lanciano di tutto. Tra l’altro gridano il nome di un ragazzo fragile che abita in zona, per provocarlo e gridano bestemmie e parolacce. Qui nella zona del distretto ma anche vicino La Fornace".