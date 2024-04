Malore in Oman, morto a 79 anni Massimo Gennaro

Si è spento in Oman, Massimo Gennaro, aveva 79 anni. Originario di Voghera, da tempo viveva sulla spiaggia di velluto. L’uomo è deceduto a causa di un malore improvviso: la notizia della sua scomparsa si è diffusa in città dove Massimo Gennaro era uno stimato ingegnere, aveva partecipato anche a numerosi incontri pubblici per parlare delle problematiche legate al bacino idraulico del fiume Misa e del Nevola. "L’ing. Gennaro ha avuto il grande merito di mettere sempre a disposizione di tutta la cittadinanza attiva la sua pluridecennale esperienza tecnica specializzata in idraulica" si legge in una nota di coordinamento dei Comitati alluvione 2014-2022; comitato a difesa del territorio Area agricola di compensazione idraulica località Brugnetto; comitato alluvionati Marazzana; comitato Regione Marche Coordiniamoci; cittadini di Borgo Molino Alluvione 15-16 settembre 2022; associazione Novum e Senigallia Bene Comune - Oltre a questo lo vogliamo ricordare sempre attento alle dinamiche e ai risvolti non solo di natura tecnica, ma soprattutto umana cosa non scontata, che la lacerata comunità dell’asta fluviale del bacino idrografico Misa – Nevola ha conosciuto negli ultimi 10 anni con due pesanti alluvioni ed innumerevoli allerta meteo".