Muore mamma di 36 anni: lascia due figli

Castelfidardo (Ancona), 24 marzo 2024 – In una tiepida mattina di primavera il cielo l’ha chiamata a sé cogliendo una delle sue anime più belle. Castelfidardo è in lutto per la scomparsa di Rosamaria Bella, giovane mamma di 36 anni.

Si è spenta ieri mattina. Il primo aprile ne avrebbe compiuti 37 ma il destino beffardo non gli ha permesso di spegnere una candelina in più, bruciando la sua esistenza nel fiore degli anni, con tanti progetti per le mani e sogni per se stessa e per i suoi cari. Una terribile malattia scoperta poco più di due anni fa l’ha strappata all’affetto di chi l’ha amata e dei tanti amici che oggi la piangono disperati, non pronti a dirle addio.

Rosy lascia due figli, Ilaria di 19 anni e Nicolas di 5, la mamma Antonella, il padre Mario e i fratelli Andrea e Denny.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari in queste ore anche dalla Sicilia dove era originaria e da Roma dove la famiglia ha abitato. Quando ha scoperto di essere affetta da quel male non si è persa d’animo, anzi, con estremo coraggio ha iniziato a intraprendere un percorso curativo molto impegnativo che l’ha portata a curarsi da Torrette a Milano. La sua tenacia ha stupito tutti, medici e familiari. Il sorriso non l’ha perso mai, era lei che infondeva coraggio a chi le stava attorno. Lo faceva soprattutto per i suoi figli, il suo mondo. Per loro avrebbe dato ogni cosa. Nonostante le difficoltà fisiche che si sono manifestate a più riprese, non solo nell’ultimo periodo, non ha mai mancato di prendere parte agli eventi più importanti della sua vita, come il matrimonio del fratello minore nel settembre scorso.

Mai ha fatto trapelare la sua sofferenza a coloro che la amano, ai familiari stretti attorno al capezzale fino a ieri quando ah esalato l’ultimo respiro. "Ancora non ci credo Rosy. Sei stata forte, ora hai trovato finalmente la pace", dice un’amica cara. "Sorridi tra gli angeli dolce amica mia", aggiunge un’altra.

La giovane si è spenta all’ospedale di Loreto dove era ricoverata da qualche settimana quando non è stato più possibile proseguire con la terapia. Uno choc per la città della fisarmonica. Tutti la conoscevano come un uragano di energia, la sua risata era contagiosa. E’ possibile dare l’estremo saluto alla salma da oggi a mezzogiorno nella casa del commiato "Alba Nova" delle onoranze fratelli Virgini. I funerali si tengono domani pomeriggio alle 15 nella chiesa centrale Collegiata.