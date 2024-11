"Marche in atti" elegge la migliore compagnia teatrale della regione

Prosegue a Sirolo il "Festival Marche in Atti 2024" per eleggere la migliore compagnia teatrale delle Marche. Domenica alle 18 al teatro Cortesi di Sirolo andrà in scena lo spettacolo "L’Ereditiera" della compagnia teatrale VI luglio. Una tragicommedia nera, brillante, a tratti assurda nella sua apparente normalità e dai ritmi serratissimi, in cui i riti e le liturgie di un modello familiare ripetitivo vengono messi in discussione. Ne l’Ereditiera si narra la storia di una famiglia borghese e di un testamento modificato. Due elementi in grado di scatenare un conflitto che porta alla luce la profonda ipocrisia dei legami di sangue. Uno specchio per noi stessi, per i nostri legami e per la nostra capacità di scegliere.

Scritto e diretto da Luigi Sfredda, l’allestimento vede Doriana Pongetti come assistente alla regia, mentre in scena ci saranno gli attori Lilli Gallo, Milena Costantini, Antonio Italia, Erika Giorgetti, Bruno Santochirico, Gino Bove, Fiorella Pietroni, Ubaldo Mengani. Lo spettacolo è il quinto dei sei spettacoli dell’edizione 2024 di "Marche in Atti", kermesse regionale realizzata sotto il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Sirolo che proseguirà domenica 22 dicembre con lo spettacolo del Teatro Batuffolo, “Che genio”. La serata conclusiva del Festival si terrà invece domenica 29 dicembre alle 18, con lo spettacolo di Massimo Macchini “Scena muta” e a seguire la premiazione delle compagnie in gara che tra i vari premi, decreterà l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) alla Compagnia vincitrice. Info e prenotazioni 3293944326.