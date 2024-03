Marciapiedi e aiuole: conclusi i primi lavori

Marciapiedi e aiuole, lavori finiti in città tra decoro e meno disagi per cittadini e operatori. Si sono conclusi alcuni appalti legati alla realizzazione di alcuni tratti della città in cui il servizio lavori pubblici e manutenzioni ha messo le mani. Si tratta di cantieri che avevano creato normali disagi e che adesso sono stati riconsegnati. A guadagnarne sicuramente il decoro, vedi ad esempio la bella pavimentazione posata a terra in via Goito, nella parte alta della strada, dove in passato erano stati tagliati alcuni platani malati.

L’assessorato di Stefano Tombolini ha rimesso mano alla pavimentazione sostituendo una copertura bituminosa con delle pietre eleganti e perimetrando le piccole aiuole dei nuovi alberi nel frattempo piantati. Prevista anche la traccia a terra per i non vedenti. Inoltre, sono terminati i lavori su via Leopardi e via Villafranca che qualche protesta l’avevano sollevata, soprattutto tra gli operatori commerciali, ma ora i marciapiedi sono nuovi e di qualità. Terminati anche alcuni tratti di corso Amendola, sia i marciapiedi, ma anche le aiuole, riempite con dei sassi bianchi, una ad esempio davanti alle scuole De Amicis.

Il lavoro in corso Amendola ha subìto dei ritardi, ma la fine del cantiere è vicina.