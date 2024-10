Marina-Barbara, che derby. La Jesina all’esame Vigor

Il girone A di Promozione in questo fine settimana si divide a metà. Quattro partite oggi, altrettante domani. Oggi il sorprendente Tavullia Valfoglia potrebbe salire da solo in vetta alla classifica, ma dovrà osare a Lunano in attesa del risultato della Fermignanese in campo domani. A Fermignano salirà una Biagio Nazzaro Chiaravalle che domenica ha tirato un sospiro di sollievo con il punto preso nel derby casalingo contro la Jesina, ma che ha comunque fame di punti per lasciare quella scomoda ultima piazza occupata assieme ad Appignanese e Pergolese. A proposito di Jesina domani i leoncelli (senza Borocci squalificato), dopo l’eliminazione di mercoledì in Coppa Italia a opera del Moie Vallesina, sono attesi dal derby in casa contro la Vigor Castelfidardo che nell’ultimo turno ha segnato i primi gol in campionato conquistando anche la prima vittoria. La Jesina invece, ancora imbattuta, ha vinto le prime due partite frenando però nelle altre due giornate dove ha raccolto solo due punti. A Marina di Montemarciano va in scena l’altra sfida tutta ‘’anconetana’’. Un Marina in cerca di riscatto, dopo il ko a Sassoferrato, ospiterà un Barbara Monserra che ha rifilato una settimana fa quattro gol al Lunano. Sassoferrato Genga senza Silvestri che sale al Montesi di Fano per confermare la bella vittoria contro il Marina, contro un S.Orso che sembra essersi però svegliato nell’ultima partita con il rotondo 3-0 rifilato al Moie Vallesina. Moie che cerca il riscatto oggi contro un Vismara reduce nelle ultime tre uscite da tre pareggi e sempre per 1-1 e con ancora lo zero nella casellina delle sconfitte, anche se la squadra di Rossi non potrà schierare Pieralisi fermato dal giudice sportivo per due giornate. Il turno domani si completerà con le sfide tra Pergolese e Appignanese che mette già in palio punti salvezza mentre il Gabicce Gradara ospiterà il Villa San Martino. Il programma. PROMOZIONE (girone A), quinta giornata. Oggi (ore 15:30). Marina-Barbara Monserra, Moie Vallesina-Vismara, Lunano-Tavullia Valfoglia, Sant’Orso-Sassoferrato Genga. Domani: Pergolese-Appignanese (ore 15), Gabicce Gradara-Villa San Martino, Jesina-Vigor Castelfidardo, Fermignanese-Biagio Nazzaro Chiaravalle.

CLASSIFICA: Fermignanese e Tavullia Valfoglia 10; Jesina 8; Marina e Villa San Martino 7; Vismara, Gabicce Gradara, Barbara Monserra e Lunano 6; Sassoferrato Genga e Moie Vallesina 4; Sant’Orso e Vigor Castelfidardo 3; Biagio Nazzaro, Appignanese e Pergolese 2.