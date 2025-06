Medio Oriente in fiamme. Sicurezza, si alza l’allerta: "Aumentano i controlli"

Si alza la soglia di allerta per la sicurezza nazionale dopo la crisi in Medio Oriente e il recente ingresso degli Stati Uniti nel conflitto con l’attacco ai siti nucleari in Iran. Anche la prefettura di Ancona è al lavoro per recepire le direttive ministeriali diramate in questi giorni, dopo la riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha già individuato 29mila obiettivi sensibili in tutto lo Stivale (tra musei, eventi culturali, eventi sportivi, monumenti e località turistiche), da tenere sotto controllo come osservati speciali per eventuali attacchi terroristici, e 10mila infrastrutture critiche per le quali è già scattata la massima attenzione.

A livello provinciale ci sarà una riunione domani in prefettura, con il comitato per l’ordine e la sicurezza che vedrà la partecipazioni di tutto le forze dell’ordine del territorio, dalla polizia di Stato alla guardia di finanza passando per i carabinieri, la polizia locale e tutte le realtà coinvolte in termini di prevenzione e sicurezza. Un aumento di organico è già presente in vista della stagione estiva, con le unità garantite anche dall’esercito, e al momento non ci sono situazioni di rischio individuate per il capoluogo dorico e la sua provincia. Ogni territorio ha i suoi obiettivi sensibili, dall’aeroporto che vede un maggior transito di turisti per gli spostamenti, al porto che garantisce i collegamenti via mare per numerose località soprattutto per finalità vacanziere. Nella riunione di domani saranno indicati i punti strategici, i luoghi simbolo su cui indirizzare maggiormente i controlli se ce ne fosse bisogno.

"Una intensificazione dei controlli, ricondotta alla crisi internazionale, sarà garantita come per il resto dell’Italia" si limitano a dire per ora dalla prefettura di Ancona. Il periodo di vacanza porta un maggior numero di turisti, soprattutto nella riviera, e anche questi spostamenti e arrivi saranno attenzionati per garantire la sicurezza.

ma. ver.