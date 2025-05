Zone calde, carabinieri in forze. Ancora l’operazione Alto Impatto

Si intensificano i controlli, da parte dei carabinieri, nelle zone ‘più calde’ della stazione ferroviaria e del parco Miralfiore. Ieri, per i militari, è stata una lunga giornata di controlli che si è estesa in tutto il perimetro che comprende anche piazzale Falcone e Borsellino e la stazione degli autobus.

Almeno sette erano i mezzi dei carabinieri che ieri mattina si sono dati appuntamento davanti al parco vicino alla stazione e che, in alcune ore di lavoro, hanno controllato diverse persone. L’attività di adesso segue gli arresti, almeno tre, fatti dai carabinieri del Battaglione Toscana arrivati in rinforzo due settimane fa per il controllo delle zone di spaccio.

L’attività investigativa rientra nell’operazione denominata ‘Alto impatto’, condotta dalle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e del degrado urbano.

E con l’avvicinarsi della stagione estiva è massima allerta nelle zone più delicate della città. Si tratta di aree che richiedono un presidio costante. E in questa strategia si inserisce il potenziamento delle operazioni Alto Impatto, decise all’interno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che coinvolge tutte le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.