"Mercatino in centro": artigianato e street food

Un sabato e una domenica ricchi di eventi. Il cuore della città, infatti, si prepara ad accogliere il ‘Mercatino in centro’ con artisti dell’artigiano e specialità di street food, il Centro Pergoli la seconda edizione del Videogame Fest con 30 postazioni di videogiochi da utilizzare liberamente, mentre nella sala ex Mercato coperto si svolgerà la 15esima mostra Micologica dell’associazione Cicconofri.

Il mercatino, organizzato da New Event, si svolgerà tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio. Aprirà i battenti sabato alle 10 e resterà aperto fino alle 21, orario che osserverà anche la domenica: il centro sarà animato dagli stand degli artigiani come i produttori dei cappelli di Montappone e i maestri dei presepi che realizzano rappresentazioni della Natività. In entrambe le giornate sarà possibile mangiare in piazza. Nel pomeriggio di sabato, inoltre, tutti i bambini potranno divertirsi e creare con un laboratorio gratuito. Al Pergoli, come detto, spazio ai videogames, mentre la mostra sui funghi animerà i locali di via Bixio. Un’altra mostra sarà inaugurata domenica alle 17.30 al Cart e saranno esposte le opere di Giancarlo Santi.