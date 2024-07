Mercato immobiliare, sempre più stranieri

Negli ultimi cinque anni la regione Marche ha registrato una forte crescita (+123,68%) dell’interesse internazionale per il proprio mercato immobiliare. Una crescita che prosegue anche nei primi sei mesi del 2024, secondo il report del portale immobiliare per l’estero, Gate-away.com, secondo il quale è Macerata la provincia più ricercata (23,1% sul totale delle richieste, +14,81%). Seguono Ascoli Piceno (22,8%), Ancona (21,24%, +25,55%), Pesaro Urbino (19,15% e +12,72%) e Fermo (13,71%). Tra i comuni più ricercati nelle Marche: Montefiore dell’Aso (foto), Mercatello sul Metauro, e Penna San Giovanni. Seguono Ripatransone, Petritoli, Serra San Quirico, Montalto delle Marche, Serra de’ Conti, Senigallia e Fano. Le richieste di acquisto provengono da tutto il mondo, con gli Stati Uniti al primo posto (24,37%), seguiti da Germania (11,55%) e Regno Unito (9,17%). Gli acquirenti cercano principalmente case restaurate o abitabili (76,23%), preferibilmente di grandi dimensioni, oltre 120 mq (77,42%) e spazi esterni: giardino 69,15%, terreno 37,26%, piscina 23,47%. In questo primo semestre 2024 la fascia di prezzo più richiesta è quella fino a 100 mila euro (34,43%), seguita da quella tra 100 e 250 mila euro (26,53%) e 250-500 (23,25%). Ma anche un +36,3% rispetto al 2023 per case nella fascia tra 500 mila e 1 milione di euro (13,71% sul totale). "La combinazione di bellezze naturali, cultura ricca e opportunità immobiliari attrattive rende questa regione un vero gioiello da scoprire", il commento di Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com.