Miglior club del mondo, consegnato il premio

Il Città di Falconara, oggi Okasa Falconara, ha finalmente ricevuto il premio (fisico) di miglior club del mondo nel 2022. Quel premio conferito da Futsalplanet nei Futsal Awards alla squadra che vinse tutto in Italia e in Europa. Un "premio prestigioso, difficile anche solo da tenere in mano per il peso e la gloria che comporta, tutta da condividere con le atlete e lo staff di quella magica annata", ha scritto il club sui social. A ritirarlo il capitano Erika Ferrara, "quella ragazzetta che arrivò in punta di piedi nell’inverno del 2017, in piena lotta retrocessione. La nostra Pupilla. La chiamammo così perché dovevamo proteggerla dalle tantissime difficoltà che avrebbe incontrato. Lei però, insieme al popolo delle Citizens, li ha superati tutti quegli ostacoli. Scalando tutti, ma proprio tutti quei gradini. Per arrivare in cima al mondo", ha proseguito la società. E intanto, tornando al campo, oggi le falchette faranno visita al Foligno (ore 16.30). Dopo la palpitante vittoria (2-1) sulla Lazio di sette giorni fa, ecco un nuovo appuntamento di serie A femminile. Serve vincere per chiudere i conti rispetto all’ormai vicina qualificazione in Coppa Italia.