Mille motivi per sorridere: "Jesi, mi hai emozionato"

L’incompiuta del primo anno (campionato 2019/ 2020 palasport chiusi, maledetta pandemia, alle idi di marzo) a seguire il crescendo rossiniano - ottavo, quinto e terzo posto - dal 2021 ai giorni nostri. Inevitabile, quanto scontata e meritata, la conferma; alla fine dell’estate Marcello Ghizzinardi salirà sul podio del direttore d’orchestra pronto a dirigere la quinta sinfonia sulla panchina Academy.

Ultimi giorni a Jesi prima delle vacanze, al lavoro per il futuro vero coach?

"Ci stiamo muovendo, abbiamo appena cominciato, tantissimo da fare".

Anticipazioni sul fronte arrivi, partenze, conferme?

"Prematuro parlarne, dipenderà da budget (chiedere in società ndr) e dagli obbiettivi, di sicuro qualcuno dei nostri che ha fatto bene ha suscitato interesse … fermo restando che il ciclo iniziato l’anno scorso potrebbe non essere concluso".

Di sicuro bisognerà fare qualcosa per rimediare alla manifesta inferiorità riscontrata quest’anno alla voce rimbalzi "Non solo sotto canestro, contro le squadre più attrezzate abbiamo pagato dazio alla carenza di chili e centimetri un pò in tutti i ruoli, ai ragazzi il merito di aver saputo di volta in volta rimediare con la rapidità, l’abnegazione, l’impegno massimo messo in tutte le partite, è chiaro che serviranno più chili e più centimetri per competere alla pari in un campionato che si annuncia più difficile e di livello di questo appena concluso".

Un motivo per sorridere?

"Uno? Mille! Al di la dell’aspetto tecnico e del risultato sportivo la palpabile consapevolezza di aver ricreato un pò di entusiasmo, io vivo in centro, sempre più spesso la mattina quando esco le persone mi fermano per parlare di pallacanestro".

L’avversario che vi ha messo più in difficoltà?

"La Ristopro: a casa loro siamo stati dominati sia atleticamente che fisicamente. Probabilmente la squadra più solida del girone, dico la verità pensavo potessero arrivare fino in fondo".

Da spettatore esterno, ma non disinteressato, chi va in serie A?

"Mi auguro Roseto, cosi … ce lo leviamo finalmente di torno! – scherza ma mica tanto Ghizzinardi - Parlando seriamente dico Roseto e Montecatini: ma con tutti i dubbi e gli interrogativi del caso … ".

Che effetto fa, come è successo a lei lunedì scorso, tenere per dieci minuti sull’attenti l’intero corpo di polizia locale per spiegare segreti e virtù del gioco di squadra?

"Un onore e un emozione uniche, quasi quanto stare in panchina nel finale di una partita punto a punto"

Gianni Angelucci