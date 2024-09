Miss Italia, flash mob in camicia bianca: "Il nostro coraggio di essere donna"

Sul palco del Centro Vacanze De Angelis di Numana sono stati annunciati i nomi delle 20 ragazze che parteciperanno all’Academy dell’85esima edizione di Miss Italia. Le concorrenti, scelte dalla commissione tecnica del Concorso, si aggiungono alle Miss Regione già ammesse in Academy per regolamento (per le Marche Miss Vittoria Latini da Cupramontana). Per le Marche resta in gara Irene Boschi, Miss di Macerata. Tra le 20, Miss Martina Anatriello (Campania), la Miss delle Miss, è stata scelta dalle altre candidate che hanno espresso la loro preferenza tramite votazione.

Le prefinali risuonano di significati profondi e incarnano un messaggio di empowerment femminile, dove la bellezza estetica non è l’unica virtù a contare. Le 219 aspiranti Miss hanno offerto un’immagine simbolica del Concorso e in queste ore, tra prove e allenamenti, hanno indossato una camicia bianca, come in un flash mob per dimostrare che a contare sono le virtù. "In un’epoca in cui le battaglie per l’uguaglianza di genere sono all’ordine del giorno, Miss Italia non è solo un concorso di bellezza ma un manifesto di femminilità, un esempio concreto di cosa significhi essere una donna coraggiosa oggi", spiegano.