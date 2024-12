Missione in Campania: le truffe nel mirino

È un’indagine che unisce la riviera adriatica e la costa campana quella portata avanti dalla Polizia locale di Falconara: attraverso i posti di controllo lungo le strade di Falconara gli uomini del Comando falconarese si sono messi sulle tracce di un sospetto sodalizio che offrirebbe copertura a soggetti dediti a truffe e altri reati contro il patrimonio, attraverso l’attività di noleggio auto.

A settembre, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Bologna e Novara gli agenti del nucleo di sicurezza urbana di Falconara hanno eseguito perquisizioni a Napoli e Castel Volturno, nei locali commerciali e nelle abitazioni private di alcuni soggetti, tutti tra i 30 e i 40 anni, sospettati di esercitare l’attività di locazione veicoli ‘irregolare’.

L’ipotesi è che i mezzi venissero utilizzati per effettuare truffe e furti lungo tutta la riviera adriatica. L’indagine vede al momento indagati tre cittadini campani per reati che vanno dalla falsità ideologica e nei registri alla truffa ai danni dello Stato.

L’operazione era partita dai controlli sui veicoli in transito operati dalla Polizia locale falconarese, che avevano portato a individuare e denunciare un soggetto gravato da un foglio di via dal territorio il quale si avvaleva di veicoli forniti da queste società di auto noleggio di fatto fungenti da prestanome in quanto non forniscono i dati dei reali conducenti dei mezzo spesso impiegati in truffe o furti.

L’attività di contrasto all’odioso fenomeno delle truffe ai danni agli anziani viene portata avanti dal personale di Polizia locale con grande impegno nel quadro di un’azione svolta sempre in sinergia con le forze di polizia, coordinando attività di controllo del territorio ad azioni mirate nei confronti delle organizzazioni che gestiscono il lavoro ed organizzano le truffe.

"L’attenzione della nostra polizia locale verso tutti i soggetti sospettati di commettere truffe, specie a scapito degli anziani, è sempre massima", ha detto il sindaco Stefania Signorini ringraziando gli agenti.