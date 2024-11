Mobitaly e gli arredi negli alberghi. Concluso quello The Begin a Trieste

La Mobitaly porta a termine a Trieste il primo lavoro fatto come contractor direttamente con la proprietà. Si tratta dell’hotel Continentale, nel centro storico di Trieste, un edificio ricco di storia che ha visto l’amore tra Giosuè Carducci e la sua musa Lina e dove nel Cafè Continentale è nato il Consommè Italia, nel 1921, per festeggiare il ritorno di Trieste all’Italia. L’hotel ora è di proprietà del gruppo marchigiano The Begin Hotels. Mobitaly ha arredato le 47 camere dell’albergo recentemente ristrutturato, oltre agli spazi comuni. "È stato il primo lavoro fatto direttamente con la proprietà, siamo soddisfatti del risultato raggiunto e speriamo di continuare su questa linea", commenta Simone Castrichini, project manager e consigliere di Mobitaly. "Abbiamo già realizzato una decina di alberghi come contract, tra cui a Roma il cinque Stelle Eden e il quattro stelle superior H10, infatti il contract copre ormai il 50 per cento del nostro fatturato e abbiamo diversi progetti in Italia e Stati Uniti", aggiunge Federico Frontalini, presidente di Mobitaly. Recentemente l’azienda ha introdotto un nuovo collaboratore nell’ufficio tecnico, portando a 5 le risorse che si dedicano al settore contract. Oggi Mobitaly tra diretti e indiretti impiega 27 persone. Tra le cucine figura anche la linea Mocaki, il cui nome deriva dall’acronimo Modular Cat kitchen. Si tratta infatti di una cucina pensata per chi ama i gatti. La cucina ha suscitato subito molta curiosità anche negli Stati Uniti, dove sono numerosi gli amanti dei gatti. Grazie al design innovativo è stata selezionata anche per la fiction Rai "E’ arrivata la felicità 2".