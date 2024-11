Moira Amaranti nuova presidente di Confartigianato

È Moira Amaranti la nuova presidente di Confartigianato Marche: avvocatessa, è titolare di "Les Amaranti srl" di Civitanova, brand di calzature donna che porta avanti la tradizione delle scarpe artigianali dell’azienda di famiglia. L’elezione è avvenuta all’unanimità nell’assemblea congressuale ad Ancona. La presidenza di Confartigianato Marche è al femminile: vicepresidente infatti è stata eletta l’architetto Barbara Serrani; il segretario regionale è il dottor Gilberto Gasparoni. "La nostra Regione – ha rimarcato la neo presidente di Confartigianato Marche Moira Amaranti, nel suo intervento di insediamento – ha una vocazione imprenditoriale importante: più di 129mila micro e piccole imprese il 99,4% del totale con 343mila addetti. Nelle Marche c’è una impresa ogni cinque famiglie. Abbiamo davanti sfide importanti e obiettivi impegnativi: li affronteremo con la determinazione che le difficoltà dei tempi ci impongono".

"Il costo del denaro, delle materie prime, l’energia, i bassi consumi – ha proseguito – Questo periodo per le aziende rimane particolarmente complesso soprattutto per alcuni settori di punta della nostra manifattura. Gli investimenti hanno risentito negativamente del persistente clima di incertezza. I prestiti bancari nella nostra regione hanno continuato a ridursi più della media nazionale. Occorre restituire fiducia alle imprese perché il costo del denaro continua a rappresentare un vincolo per la ripresa e per questo sosterremo la richiesta di adeguati stanziamenti per l’accesso al credito agevolato tramite il Confidi Unico".