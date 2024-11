Moncaro, avanza la raccolta firme contro la decisione del tribunale

Terre Cortesi Moncaro in liquidazione, mentre prosegue la raccolta firme lanciata dall’eurodeputato Carlo Ciccioli per velocizzare il ricorso contro la decisione del tribunale di Ancona, Mirella Battistoni, consigliera regionale di Fratelli d’Italia ieri ha presentato una mozione "urgente per sollecitare una rapida soluzione alla crisi. Mira non solo alla revoca della procedura fallimentare attivata dal tribunale, ma anche all’anticipo della data dell’appello, attualmente fissata per gennaio. L’attuale blocco delle lavorazioni, imposto dai curatori fallimentari, sta impedendo operazioni fondamentali come la potatura nei vigneti Moncaro e rischia di compromettere l’intera filiera vitivinicola.Tale periodo è strategico per la stipula degli accordi con i viticoltori in vista della vendemmia 2025. Il protrarsi dell’attuale situazione di stallo potrebbe spingerli a rivolgersi ad altre cantine, decretando di fatto la fine delle attività della cooperativa, con gravi ricadute economiche e sociali. La proposta prevede di proseguire l’attività sotto la guida del commissario governativo, con il supporto della Regione e l’eventuale utilizzo di Fondi Europei per il rilancio".