Montegranaro e Montecchio Gallo si annullano, così la sfida finisce senza reti

0

K-SPORT MONTECCHIO GALLO

0

Montegranaro: Taborda, Pagliarini, Stortini, Torricini D. (23’st Capasso), Zaffagnini (37’st Capodaglio), Alidori, Perpepaj (37’st Torricini P.), Capponi, Jallow, Di Matteo (37’st Proesmans), Mancini (33’ Iuvalé). All. Eddy Mengo.

K-Sport Montecchio Gallo: Cerretani, Nastase, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (10’st Di Pollina), Sakaj, Perri, Villanova (35’st Gurini), Magnanelli (25’st Fiorani). All. Giuseppe Magi.

Arbitro: Francesco Tasso di Macerata

Si chiude con un pareggio a reti bianche la sfida tra Montegranaro e KSport Montecchio, che si affrontano a viso aperto, ma non concretizzano le occasioni create nel corso dei novanta minuti.

I padroni di casa ci provano subito con una conclusione velenosa di Jallow, mentre gli ospiti rispondono con Peroni, ma le reti delle due formazioni non si gonfiano. Intorno alla mezz’ora Taborda si supera su Villanova. Gara che va all’intervallo in perfetta parità. Nella ripresa vari botta e risposta tra le due formazioni, che però non creano grandi pericoli agli avversari.

Al 42’ la Ksport Montecchio Gallo protesta per un fallo di mano in area locale, sul quale l’arbitro però lascia proseguire. Nel finale Capasso viene anticipato ottimamente da Dominici a pochi metri dalla porta.

Gara che di fatto si chiude qui e non regala più emozioni al pubblico sugli spalti. Un punto che permette alle due formazioni di muovere la classifica e fare un piccolo passo avanti.