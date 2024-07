Musica e incontri: si parla di viaggi. Al via gli eventi dell’UlisseFest

Dopo le anteprime con Peppe Servillo e il ‘Banff Mountain Film Festival’, entra nel vivo l’UlisseFest, che fino a domenica proporrà decine di appuntamenti. Il primo grande evento è in programma questa sera (ore 21.30) all’Arena sul Mare. Si tratta del concerto di Vasco Brondi, alias Le Luci della Centrale Elettrica. Il cantautore porterà sul nuovo palco allestito nell’area del Porto antico il suo nuovo disco ‘Un segno di vita’, manifesto di umanità e di empatia, dove suoni e parole confermano la voglia inesauribile di uscire dai percorsi più scontati. La prevendita dei biglietti (23 euro) è disponibile sul sito www.ticketone.it.

La musica oggi (ore 19.30, ingresso libero senza prenotazione) risuonerà anche in piazza del Papa, dove è previsto il concerto dal titolo ‘The Sound of Switzerland’, che avrà come protagonista l’Andrea Pagani Quintet, che include lo special guest Giulio Todrani (voce). Il quintetto guidato dal pianista e compositore Andrea Pagani è composto da Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Ferruccio Corsi al sassofono e Massimo D’Agostino alla batteria. E’ un concerto dedicato a brani di celebri musicisti che in terra elvetica hanno trovato ispirazione, o che hanno scelto la Svizzera come luogo in cui vivere. Lo spettacolo sarà accompagnato da una raccolta di suggestive immagini dei principali festival che la Confederazione elvetica dedica alla settima arte. Il primo appuntamento ufficiale del festival è la tavola rotonda dedicata al turismo d’impresa, in programma alla Loggia dei Mercanti (ore 17.30), a cura di Visit Industry Marche con Museimpresa e Paesaggio Eccellenza.

Presenti, tra gli altri, l’assessore al turismo Daniele Berardinelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sottosegretario al MIMIT Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli, presidente Commissione attività produttive commercio e turismo della Camera, Tullio Patassini, esperto della Presidenza del consiglio dei Ministri e Ivana Jelenic, amministratore delegato ENIT. Intanto gli organizzatori comunicano due cambi di location. L’evento "Viaggiare senza barriere" di venerdì (ore 17.30), inizialmente previsto alla Loggia dei Mercanti, si terrà al Museo Omero. L’incontro con Gianluca Gotto ‘Esplorando l’Ignoto’, previsto sempre venerdì (ore 20.30) in piazza del Papa, si sposta all’Arena sul Mare. In piazza del Papa sarà comunque allestito uno schermo per seguire in diretta l’intervento.