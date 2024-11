Natale al buio, Osimo stavolta rischia grosso

Osimo adesso rischia davvero di restare al buio per Natale. Dopo l’incontro infuocato della scorsa settimana in municipio tra sindaco, assessori, esercenti e Confcommercio Marche. Si è attesa l’approvazione di bilancio di lunedì in Consiglio, grazie alla quale adesso Osimo ha nella disponibilità 120mila euro, non molti soldi ma tanto basta per garantire non solo un Natale dignitoso ma eventi e iniziative che possano dare impulso alla città dal punto di vista commerciale anche per i saldi di gennaio. "Abbiamo ridotto le spese che l’anno scorso ammontavano a 235mila euro per il cartellone degli eventi natalizi. Quest’anno abbiamo optato per certe scelte di responsabilità come ad esempio la corsa aggiuntiva per il trasporto scolastico", ha solo detto in Consiglio l’assessore al Bilancio Matteo Sabbatini. Da lunedì sono in corso trattative e riunioni con le parti ma c’è grande fatica a livello organizzativo proprio per i tempi troppo stretti che mettono in crisi anche i fornitori. Nulla è perduto ancora ma sono sicuramente lontani i tempi in cui la città poteva godere di quanto basta per un Natale "pieno" per grandi e bambini. Le città vicine invece hanno già tutto pronto. In primis Castelfidardo che ripropone quest’anno nella centralissima piazza della Repubblica la pista di pattinaggio sul ghiaccio che è in corso di montaggio, una delle tante attrattive nel calendario comunale in elaborazione. Loreto presenterà tutto la prossima settimana, mentre Camerano annuncia il programma stamattina in conferenza. Comincerà domenica con "Illuminiamo Camerano" in piazza Roma, alle 16.30 consegna delle letterine a Babbo Natale e alle 17.15 accensione dell’albero. Numana per prima ha collocato il maxi abete di Natale in piazza del Santuario. A Osimo comunque, almeno, maxi abete in piazza e luminarie sembrano essere assicurate assieme alle iniziative culturali al teatro La nuova fenice. "Nella nostra città c’è bisogno di rassegne e spettacoli di qualità e di risonanza nazionale perché Osimo è tra le prime 10 cittadine delle Marche per numero di abitanti con un teatro meraviglioso e luogo di interesse culturale e di crescita artistica per le future generazioni. È su questa idea che abbiamo realizzato la rassegna "Famiglia a teatro", dice l’assessore alla Cultura Federica Fantasia -. La partecipazione del pubblico poi all’ultima programmazione cinematografica a teatro ha fatto registrare ben 700 ingressi".

Silvia Santini