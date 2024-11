Nei mercatini di Natale anche progetti per la solidarietà

Torna nel prossimo fine settimana il tradizionale Mercatino di Natale a Varano (Ancona) evento giunto alla sua 18/a edizione. Un mercatino che quest’anno indosserà i panni della solidarietà in quanto oltre agli stand gastronomici e alle tante bancarelle legate all’attività dell’artigianato, saranno presenti una serie di associazioni che esporranno i propri progetti nell’ambito sociale. Progetti che potranno essere votati tramite delle schede che saranno consegnate all’ingresso dei Mercatini di Varano. È proprio tramite queste schede ci sarà la possibilità di poter eleggere il miglior progetto che riceverà parte dell’incasso proveniente dai Mercatini di Natale. Un evento che come da tradizione è stato organizzato dal Comitato manifestazione varanesi il cui programma è stato illustrato nei giorni scorsi in una conferenza stampa che si è tenuta nei locali della Croce gialla ad Ancona a chi ha visto la partecipazione di Michele Miccini e Lucia Gioia esponenti del comitato oltre a Francesco Giovagnoli responsabile della Croce Gialla. Come negli anni passati per poter raggiungere la frazione di Varano sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica ci sarà la possibilità di poter utilizzare dalle 9.30 alle 22 la navetta che collegherà dal parcheggio dello Stadio del Conero fino alla frazione di Varano e viceversa. Nei Mercatini saranno presenti anche una serie di stand gastronomici con le immancabili cuoche di Varano oltre alla casa di Babbo Natale allestita dai volontari della Croce gialla di Ancona. All’interno della casa di Babbo Natale sarà possibile consegnare le letterine scritte dai bambini con le stesse che saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione