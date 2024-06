Nel furgone 15 piccioni stipati: autista nei guai

Furgone e roulotte attaccata erano già di per sé piuttosto sospetti. Ma quando gli agenti di Polizia locale hanno voluto vederci più chiaro, hanno scoperto che un camionista greco di 60 anni, pronto all’imbarco dal porto di Ancona nella stessa serata, stava trasportando quindici piccioni vivi, stipati nelle gabbie senz’aria e in condizioni igienico-sanitarie apparentemente proibitive. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione da 800 euro. È il bilancio dell’operazione effettuata dagli uomini del Comando di Palazzo Bianchi nel pomeriggio di venerdì, in un’area di sosta del supermercato Lidl di via Marconi. Gli animali erano stati rinchiusi all’interno di un mezzo stracolmo di pacchi, in voliere decisamente piccole e, per di più, erano rimasti esposti al caldo cocente del sole. Dettagli emersi soltanto in un secondo momento, quando gli operatori guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno voluto compiere degli accertamenti in merito a quella grande roulotte trainata dal furgone, che aveva una targa di provenienza tedesca. I due mezzi, molto ingombranti, erano fermi nel parcheggio del centro commerciale alle porte di Case Unrra. Il furgone è risultato talmente carico da apparire nettamente abbassato rispetto alla norma. E non c’era neppure una finestra sgombra da pacchi.

Così gli agenti hanno chiesto al conducente 60enne di origini greche di aprire il mezzo e si sono accorti della presenza dei quindici piccioni. Contestualmente è stato richiesto il supporto del servizio sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che ha inviato sul posto i suoi esperti. Nel mentre il camioncino è stato accompagnato alla pesa in una ditta limitrofa (la Sea Ambiente di via Saline, ndr) e, incredibile ma vero, il carico è risultato di quattro quintali superiore ai limiti consentiti: non a caso il mezzo a pieno carico, tra gabbie di piccioni e pacchi compresi, pesava ben 3,9 tonnellate.

All’autista greco, che sulla carta risulta essere un commerciante d’auto, è stata elevata una sanzione di 800 euro: 100 per il sovraccarico, 700 per i piccioni trasportati in condizioni non idonee. I volatili sono stati sequestrati. Solo quando il carico è stato sistemato, e gli animali avrebbero potuto viaggiare via nave in condizioni migliori, gli sono stati riaffidati. Il 60enne ha pagato le sanzioni ed è potuto ripartire per l’imbarco. L’intervento al termine di una settimana colma di controlli: la Polizia locale ha individuato 25 veicoli senza revisione su strada.

