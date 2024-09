"Nessun candidato nelle liste per il voto in Provincia"

"Nessun consigliere recanatese è candidato fra le tre liste ammesse al voto del 29 settembre prossimo per il rinnovo del Consiglio provinciale, né a destra né a sinistra".

A sottolinearlo è Andrea Marinelli (nella foto), capogruppo Partito Democratico a Recanati, "un vero peccato considerando i settori strategici che la Provincia ancora gestisce, dalle scuole di secondo grado, alle strade, per concludere con i rifiuti. La sinistra recanatese – commenta il dem Marinelli – non è ancora riuscita a ricomporre la propria frattura, e quindi le era impossibile esprimere un candidato con qualche possibilità di elezione, ma sorprende la destra che amministrando avrebbe potuto pretendere garanzie di elezione per un proprio nome".

Marinelli a questo punto si augura che tale decisione non pregiudichi il futuro di importanti scelte per il territorio leopardiano e cita "il destino ancora incerto sia del bonifazi che di alcune classi del liceo Leopardi, la questione della gestione dei rifiuti e soprattutto la scelta del nuovo sito per realizzare la discarica, visto l’alto rischio per il nostro territorio: far parte della governance che prende decisione così strategiche è fondamentale e speriamo di non doverci pentire in futuro".