Tre giorni di ricerche in una zona abbastanza contenuta, eppure nessuna traccia del presunto disperso segnalato da un passante martedì pomeriggio. Dalle 17 di martedì fino a ieri sera sono state portare avanti ricerche massicce in mezzo alla vegetazione tra Ca’Maiano e Torrececchina di Fabriano. Nella notte un presidio e poi stamattina di nuovo il via alle ricerche coordinate dalla prefettura che però, in assenza di novità e di denunce di persone scomparse potrebbe decidere di inquadrare l’episodio come falso allarme. Eppure ci sono più persone che giurano di aver sentito delle grida di aiuto. Il caso è un vero giallo. A questo punto non si esclude nemmeno che possa essersi trattato di un animale o persino di uno scherzo di cattivo gusto. Le forze dell’ordine hanno riferito di aver sentito la voce di una persona che chiedeva aiuto provenire dalla boscaglia. In azione c’è una task force composta dai vigili del fuoco di Fabriano e Arcevia ma anche dall’Abruzzo, da numerosi volontari di protezione civile, soccorso alpino, elisoccorso e due squadre specializzate nella ricerca con i droni. Rinforzi anche da Macerata.