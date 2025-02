Niente da fare per The Begin tra le mura amiche

the begin

1

savigliano

3

THE BEGIN : Kisiel 28, Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita 3, Albanesi, Gasparroni, Andriola 8, Ferrini 16, Sacco 2, Santini, Umek 11. All. Della Lunga.

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Brugiafreddo, Quaranta, Calcagno, Gallo, Carlevaris, Rainero 7, Galaverna 8, Rabbia, Sacripanti 23, Spagnol 25, Orlando Boscardini 3, Turkaj, Dutto 1, Pistolesi 4. All. Bonifetto.

Arbitri: Lambertini e Marconi.

Parziali: 22-25, 25-21, 22-25, 18-25.

Niente da fare per la The Begin Ancona, costretta ad arrendersi davanti al proprio pubblico, al PalaPrometeo Estra. Vince la Monge Gerbaudo Savigliano, proprio nella partita che avrebbe potuto permettere ai dorici di agganciare al terzultimo posto i piemontesi, alimentando le speranze di evitare i playout. Niente da fare, appunto, perché Savigliano passa sul taraflex dorico e aggancia Cagliari, sconfitto ad Acqui Terme. I dorici restano solitari al penultimo posto della classifica, con due partite ancora da disputare, a Sarroch, sabato 1 marzo, e quindi in casa con Acqui Terme, domenica 9 marzo. Ieri al PalaPrometeo una sfida combattuta, nel primo set la The Begin è spesso avanti fino all’8-8, poi Savigliano prende il comando, sopra anche di 6 lunghezze, e va a conquistare il primo parziale mettendo subito in evidenza Spagnol e Sacripanti. Reazione d’orgoglio degli anconetani nel secondo set, che dal 7-7 prendono progressivamente il largo e arrivano a chiudere il set coi punti di Larizza e capitan Ferrini. Poi però Savigliano riprende in mano il timone della gara e non lo molla più.