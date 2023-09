Niente misura alternativa: un 33enne prelevato dagli agenti e portato in carcere

Stop alla misura alternativa al carcere per un uomo di 33 anni nato a Catania e residente in città. Il giovane beneficiava dell’affidamento in prova ai servizi sociali del Comune, ma nel pomeriggio di martedì le volanti del commissariato di Jesi lo hanno arrestato. A disporlo la Procura generale presso la Corte d’Appello di Ancona, in esecuzione del decreto del magistrato di sorveglianza, fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.