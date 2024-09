Novemila visitatori in soli due giorni alle Grotte di Frasassi

Oltre 9mila visitatori in appena due giorni, a ridosso del Ferragosto, alle grotte di Frasassi di Genga, il meraviglioso ipogeo tra le stalagmiti e le stalattiti. In tanti anche in questi giorni raggiungono Genga pure da fuori regione. Le grotte si confermano uno dei principali attrattori turistici nelle Marche anche se dati ufficiali sulle presenze non vengono forniti. Tanti visitatori sono anche saliti al tempio del Valadier. Per avere un bilancio del periodo più frequentato dell’anno bisognerà attendere la fine del mese.