Nuoto in acque libere per tutti

Nuotare in mare aperto, in totale libertà, è il miglior modo per dare il benvenuto all’estate. La seconda edizione di "Nuoto libera tutti" si prefigge proprio questo obiettivo: permettere a tutti di dar sfogo alla propria passione senza vincoli. La gara è inclusiva, non competitiva, organizzata da Acqua Team Senigallia e la Fabbrica dei Sogni, i nuotatori potranno mettersi alla prova nei 1500 oppure nei 3000.

"Lo scorso anno abbiamo riscosso enorme successo, la nuotata in acque libere è stata molto apprezzata perciò siamo pronti a riproporla anche nel 2024 – dice Marta Mencarelli allenatrice ed anima degli eventi di Acqua Team Senigallia -. I 3000 metri rappresentano una buona distanza per nuotatori preparati, ma questa manifestazione è inclusiva proprio perché pensiamo anche alle persone che possono avere qualche timore ad affrontare il mare aperto e preferiscono divertirsi dove l’acqua è più bassa. Tengo molto a questo evento, sono fermamente convinta che quando si uniscono le forze si possono diffondere e promuovere messaggi molto importanti attraverso lo sport". "Nuoto libera tutti" è in programma sabato prossimo alle ore 8 ai bagni 18 di Senigallia (la partenza è prevista alle ore 9:30). Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Acqua Team Senigallia o recarsi alla piscina del Molinello 2.

Nicolò Scocchera