Nuova scuola media "Mazzini", il ministero stanzia ulteriori fondi

Dopo il recente decreto del Ministero delle Finanze che ha provveduto ad aggiornare il quadro dei finanziamenti assegnati al Comune di Castelfidardo, oggi la somma di 411mila euro del Foi, Fondo opere indifferibili, a beneficio della scuola media "Mazzini" in corso di costruzione è giunta effettivamente nella disponibilità dell’Ente. Ne dà notizia il sindaco Roberto Ascani ripercorrendo un iter che avvalora l’operato degli uffici comunali. "Il Mef ha recepito la sentenza del Tar Marche che aveva accolto il nostro ricorso in merito all’accesso ai fondi erogati per fronteggiare gli aumenti vertiginosi delle materie prime. E’ la dimostrazione che non avevamo alcuna responsabilità sull’errore materiale del Cup che aveva bloccato la procedura: un riconoscimento totale della nostra buona fede e del preciso operato dei nostri tecnici, ing. Carli in testa, cui l’Amministrazione esprime un sentito ringraziamento".

Il lavoro al cantiere della futura scuola media "Mazzini" di cui si percepisce la sagoma procede come da programma: dopo la verniciatura antincendio della struttura in acciaio appena eseguita, seguirà a breve l’allestimento delle tamponature esterne. "Le principali opere pubbliche come l’asilo nido di via XXV Aprile, la cui realizzazione procede secondo cronoprogramma, e il plesso Mazzini delle nuove scuole medie che avanza a vista d’occhio, assorbono tante energie ma l’ufficio tecnico comunale ha posto grande attenzione anche sulle manutenzioni ordinarie", ha aggiunto l’assessore Romina Calvani aggiornando il tutto con l’inizio dell’anno scolastico.