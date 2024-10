Nuova tubatura in via Bixio. Niente acqua domani mattina

Sono entrati nel vivo gli interventi per sostituire la tubatura in via Bixio, più volte ripristinata dopo le rotture, e così, ieri, Viva Servizi ha annunciato che è prevista "la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile programmata per mercoledì 23 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30". Domani, dunque, diverse famiglie rimarranno senz’acqua nella prima parte di giornata e fino all’ora di pranzo. Il provvedimento riguarda le vie "Bixio (per il tratto compreso tra via Cairoli e via Colombo), Marsala, Mameli, Cairoli (tratto tra via Bixio e via Leopardi), Verdi (tratto compreso tra via Mameli e via Manara), piazza Garibaldi (tratto compreso tra via Manara e via Cairoli) – ricorda la società che gestisce il servizio idrico integrato –. Le utenze complessivamente interessate sono circa 350". E ancora una comunicazione: "Al ripristino del servizio, dovesse presentarsi il fenomeno dell’acqua rossa dai rubinetti, Viva Servizi consiglia come sempre di lasciare scorrere per alcuni minuti, finché non tornerà completamente limpida". L’intervento rientra nei "lavori di manutenzione straordinaria condotte idriche, asset management del progetto Pnrr", con il quale Viva Servizi sta realizzando il rinnovamento della rete idrica, compreso questo tratto falconarese piuttosto rilevante, essendo in pieno centro città.