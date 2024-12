Nuovi rifiuti fuori dalle "isole": "E’ un problema di inciviltà"

Ancora rifiuti fuori dalle isole ecologiche intelligenti in centro storico, montano di nuovo le proteste dei residenti. Il brutto spettacolo è stato fotografato ieri mattina in Largo Saponari dove c’è chi lamenta il fatto che alcune isole erano piene altre vuote ma nonostante ciò contornate di rifiuti.

"Un problema di natura igienico-sanitaria oltrechè di decoro" protesta tramite Il Carlino, una cittadina che ricorda, tra l’altro, di aver "appena pagato una Tari più alta di quasi 50 euro rispetto lo scorso anno". La raccomandazione di JesiServizi che nei mesi scorsi aveva promesso di aumentare i passaggi per la raccolta rifiuti nel week end, è di conferire i materiali durante la settimana secondo il calendario predisposto e pubblicato. La giunta Fiordelmondo ha anche deciso di implementare la dotazione delle cosiddette fototrappole, telecamere nascoste, per stanare i furbetti dei rifiuti e cercare di arginare il fenomeno fatto anche di abbandono di ingombranti come materassi e mobilio vario.

sa.fe.