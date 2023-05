Nuovo asfalto, ruspe in azione Cantieri in quattro rotatorie

Sono iniziati i cantieri per rinnovare gli asfalti in quattro rotatorie molto delicate per la viabilità osimana. La prima ad essere stata rinnovata è quella di Campocavallo tra via Jesi e via Saragat, il cui completamento ha consentito alla ditta affidataria di proseguire le manutenzioni nelle sue vicinanze.

"Si provvederà nello specifico a rinnovare gli asfalti più ammalorati di via Jesi e via Covo e in quest’ultima saranno rimosse le radici degli alberi che hanno rovinato anche i marciapiedi, rimettendoli in sicurezza – spiega il sindaco Simone Pugnaloni –. Terminati gli interventi a Campocavallo, il cantiere si sposterà dal 12 giugno alla rotatoria del Crocifisso, appena terminate le lezioni scolastiche così da limitare i disagi al traffico in uno snodo viario centrale. Inviata conferma del cronoprogramma, il comando di polizia locale emetterà una ordinanza per la viabilità alternativa durante i lavori al Crocifisso, che dovrebbero durare una settimana e riguarderanno sia la rotatoria che le sue corsie di immissione".

Il bivio sarà completamente chiuso al traffico per consentire un intervento più celere e in sicurezza. Altri interventi di manutenzione saranno poi effettuati nell’ambito di un maxi appalto da due milioni di euro che il Comune ha previsto con il bilancio di previsione 2023 e che coinvolgeranno oltre 20 strade cittadine già annunciate nei mesi scorsi.