Nuovo esemplare di capibara: è Carlos

Al Parco Zoo Falconara c’è un nuovo esemplare di capibara. Si chiama Carlos, un maschio proveniente da Pistoia, che ha fatto il suo ingresso nel giardino zoologico marchigiano e quindi si è unito a Catia, la femmina ospite da tempo in un reparto dedicato. I capibara sono i più grandi roditori viventi, sono socievoli e catturano l’attenzione dei visitatori anche grazie alle buffe espressioni che assumono. La notizia della new entry nella struttura di Barcaglione serve a "inaugurare" la stagione 2023, che prevede tante iniziative. La collaborazione con Extinction-Dinosauri in carne e ossa, ad esempio, è una coinvolgente mostra sul mondo della preistoria ospitata a Gubbio, con riproduzioni a grandezza naturale delle creature più affascinanti di sempre: i dinosauri. Una di queste, il ceratosauro più grande dell’intero periodo del Giurassico, scoperto in Italia, campeggia nell’area pic nic del Parco Zoo Falconara e vi resterà per tutta l’estate. Qualche informazione utile: il Parco è aperto a marzo tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30). Ad aprile apertura estesa al martedì dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30).