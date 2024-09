Nuovo plesso scolastico: ha la forma dell’aquilone

Taglio del nastro storico per il nuovo plesso scolastico dell’Istituto comprensivo Don Mauro Costantini – Luigi Bartolini. "Un edificio a forma di aquilone proiettato al futuro – spiegano dal Comune -. Costruito secondo i criteri antisismici al di fuori del centro storico. Un progetto architettonico dal design nord europeo risultato vincente tra 19 proposte di un lungimirante concorso di idee lanciato all’indomani del sisma 2016 dall’ex sindaco Luigi Cerioni. Tra le prime strutture costruite con i fondi della ricostruzione". La cerimonia inaugurale ha preso il via con il volo degli aquiloni per mano dei bambini. Al taglio del nastro anche il commissario per la ricostruzione Guido Castelli, Donatella D’Amico, direttore dell’ufficio scolastico regionale e una pioggia di autorità civili e militari. "Un esempio virtuoso di buona politica in cui al i là delle appartenenze si è lavorato insieme per il bene della comunità e il futuro dei giovani" ha sottolineato il sindaco Enrico Giampieri. Consegnate le chiavi alla nuova dirigente scolastica Milena Brandoni, brindisi e fuochi d’artificio.

sa. fe.