Oltre un chilo di droga in casa: arrestato

La Polizia infligge un duro colpo allo spaccio: sequestrato più di un chilo di droga. Blitz degli agenti lunedì in un’abitazione dell’hinterland dove sono stati rinvenuti un chilo e cento grammi tra hashish e marijuana, divisa in ‘panetti’ e pronta per essere venduta. Il pusher è stato arrestato. Ieri mattina al Tribunale di Ancona si è svolta la direttissima: l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto ai domiciliari. Un’operazione che potrebbe avere degli ulteriori sviluppi: su questo stanno lavorando gli uomini del Commissariato di Senigallia che hanno portato a termine l’arresto, dopo un periodo di osservazione e valutazione degli spostamenti effettuati. La spiaggia di velluto e il suo hinterland si riconfermano una via di spaccio molto utilizzata dai trafficanti locali che, il più delle volte, concentrano la vendita nel fine settimana o in prossimità dei grandi eventi. La droga sequestrata nell’abitazione dell’uomo avrebbe fruttato sul mercato circa 10mila euro.

Hashish e marijuana che per tutta la stagione estiva sono stati sequestrati durante i numerosi controlli, ma sempre in modica quantità. Quello messo a segno lunedì dagli agenti è un colpo di spugna allo spaccio locale, la sostanza stupefacente era infatti probabilmente destinati ai consumatori della zona. Ora s’indaga sulla sfera privata del pusher nella speranza di poter trovare informazioni fondamentali che possano tornare utili a ricostruire il puzzle e arrivare così al sequestro di ulteriori quantitativi. Al setaccio diverse zone della città dove si pensa ci sia un altro carico di droga arrivato insieme a quello posto sotto sequestro. Una vera e propria task force quella messa in atto da tempo dagli uomini del Commissariato per cercare di risalire ai pusher della zona e arginare così lo spaccio.

Durante la stagione estiva sono infatti stati intensificati i controlli da parte dei poliziotti che a breve torneranno anche ad essere impegnati nelle scuole, dove in più occasioni sono state rinvenute modiche quantità di sostanze stupefacenti. I controlli interessano non solo le scuole, ma anche le zone in prossimità del Campus Scolastico e quelle abitualmente frequentate da studenti. Ma l’attenzione resta alta in tutta la città e nelle zone abitualmente frequentate da pusher e tossicodipendenti, oltre alla stazione ferroviaria e le vie in prossimità di alcuni locali tra i più frequentati della spiaggia di velluto.