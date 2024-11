Osimana bella al Diana, meno fuori. Ed ora c’è la capolista

È un’Osimana (Eccellenza) a due facce quella di questo primo scorcio di stagione. Bella e vincente in casa, molto meno in trasferta. Il Diana finora si è rivelato un fortino per i giallorossi.

"Si è creata un’atmosfera magica, il nostro stadio è un gioiellino - dice entusiasta il direttore sportivo e tecnico dei senzatesta, Mauro Chiodini-. Vedo parecchie persone che ti spingono, un ambiente che ti porta a fare bene, siamo contenti di quello che abbiamo creato. Ma adesso cercheremo di fare qualche punto in più fuori casa, partendo dalla sfida difficilissima di domenica". Con l’Osimana di scena sul campo della prima della classe, il Chiesanuova. La squadra dell’ex Mobili, come l’Osimana, è protagonista in campionato, ma anche in Coppa Italia. "Noi e il Chiesanuova, ma anche l’Urbania, siamo tra le migliori in questo inizio stagione visto che stiamo lottando ancora su due fronti. Il campionato di Eccellenza di quest’anno è molto competitivo, ci sono squadre che possono contare su rose lunghe e competitive. Per noi il bilancio di questa prima parte di stagione non può che essere positivo. Soprattutto in casa visto un ruolino di marcia tra Coppa e campionato di sei vittorie e un pareggio. Non so se l’anno della promozione in Eccellenza, dove avevamo una squadra fuori categoria, eravamo partiti così bene". Sembra un’Osimana competitiva nonostante la riduzione del budget rispetto alle ultime stagioni. Il ds Chiodini è riuscito a confermare gran parte della rosa, con l’inserimento di elementi affermati e in cerca di riscatto (come Minnozzi) e scommesse finora centrate (come Mafei). Intanto fra sei giorni, mercoledì, tornerà la Coppa Italia di Eccellenza, con i match di ritorno delle semifinali. L’Osimana, campione in carica, all’andata ha espugnato Urbania (2-3) e al Diana (ore 14:30) cercherà di staccare il biglietto per la finale. Nell’altra semifinale il Chiesanuova ha superato in casa il Monturano (2-0). L’Urbania si presenterà a Osimo senza Farias squalificato.