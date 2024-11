Osimo, arriva il poker: "Una vittoria di gruppo"

QUERZOLI

0

LA NEF RE SALMONE OSIMO

3

Parziali: 23-25, 14-25, 20-25

Arbitri: Natalini e Mochi

Osimo vola. Quattro giornate e quattro vittorie per La Nef che mercoledì sera ha espugnato nettamente anche Forlì nel recupero della seconda giornata. Sabato era arrivato un altro successo e sempre in trasferta per Osimo che aveva sbancato il campo del San Marino in quattro set.

La formazione osimana - nonostante alcune assenze pesanti, come quella dei fratelli Stella - riesce a primeggiare a Serravalle.

Nel clan osimano non ci può essere che grande soddisfazione per i due successi ravvicinati.

A Forlì è arrivata una vittoria in rimonta nel primo set grazie agli attacchi di Boesso e Stella. Il secondo parziale è un monologo dei "senza testa" grazie al servizio e a una buona difesa portando a casa poi anche il terzo set.

"E’ stata una gara molto concreta a Forlì – afferma coach Roberto Pascucci –. Non era facile contro una squadra esperta e competitiva, tra l’altro reduce da tutte vittorie in campi ostici. Siamo partiti contratti, ci hanno messo in difficoltà al servizio, però abbiamo nuovamente dimostrato che anche nei momenti di difficoltà questa squadra non molla mai. Grazie a muro, difesa, copertura, ricostruzione, siamo riusciti a venirne fuori con una grande prova del collettivo. Non era facile perché giocavamo in infrasettimanale e in trasferta, ma abbiamo conquistato il bottino pieno ed era un test importante per noi. Ora ricarichiamo le pile in vista della partita di sabato".

E adesso a Osimo arriverà Castelferretti.