Choc a Osimo, è morto l'imprenditore Massimiliano Trozzi

Osimo, 20 marzo 2025 – E' stato trovato morto nella sua azienda Massimiliano Trozzi, 44 anni, titolare della Fraber di San Biagio di Osimo, storico negozio di pelletteria, presidente del Camerano Calcio.

Trozzi è stato rinvenuto esanime nel magazzino dell’azienda di San Biagio.

A trovarlo la madre e il padre.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri, per accertare la morte naturale.

Sotto choc tutta la comunità di San Biagio e Camerano, città cui era legato per le origini e appunto per l’impegno calcistico.

Trozzi era stato infatti impegnato in passato anche nel settore del calcio a 5, come dirigente oltre che sponsor di altre società, come il Tre Colli Montesicuro e la Bftm Numana Cameranese. L’imprenditore lascia due figli. I funerali non sono stati ancora fissati.

Il cordoglio

"E' impossibile descrivere ciò che proviamo. Siamo annebbiati. Dolore, rabbia, abbattimento. Un attimo, un battito di ciglia, un istante e il nostro Presidente, il nostro amico, il nostro punto di riferimento, Massimiliano Trozzi non c'è più. Se l'è portato via un malore improvviso, stamattina”, si legge sulla pagina social del Camerano Calcio.

Subito sotto, un fiume di messaggi di cordoglio. “È molto difficile accettare una cosa del genere, è incredibile e lascia frastornati. Condoglianze e vicinanza alla famiglia con tutto il cuore”, scrive un utente.

“Davvero una bruttissima notizia, il calcio giovanile perde un grande sostenitore che con passione e competenza ci metteva sempre la faccia, ci mancherai”, scrive un altro.

E ancora: “Non ci sono parole! Tutto ciò è sconvolgente”.