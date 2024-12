Osimo, ok ai lavori di piazza. Giovanni XXIII e Foro Boario

E’ stato uno degli ultimi atti della giunta Pirani a Osimo. E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento Pinqua per riabitare i centri storici in qualità urbana e sicurezza, che a Osimo prevede la riqualificazione dello spazio pubblico di piazza Giovanni XXIII e il Foro Boario. Il piano nasce dalla necessità di ridare alla città un piccolo polmone verde ubicato all’interno del centro storico che ha dovuto fare i conti con diversi episodi di vandalismo nel tempo.

La riqualificazione del Foro consentirà di rendere fruibile, di concerto con la Sovrintendenza, l’area dell’ex mercato della struttura chiudendo gli spazi aperti delle volte con grandi vetrate, come già spiegato dalla passata amministrazione Pugnaloni, in modo da ricavarne uno spazio per attività ludico-culturali e sviluppare il suo valore storico e non solo.

Sarà realizzato un ascensore all’interno dei volumi laterali per consentire il superamento delle barriere architettoniche e la connessione dello spazio pubblico urbano al centro storico. L’importo complessivo del finanziamento è pari a un milione e 200mila euro. La Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di Ripresa e resilienza ha fatto pervenire il parere favorevole con prescrizioni acquisito agli atti del Comune di Osimo.