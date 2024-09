Osimo piange Alberto Giuliodori. Anima dello scoutismo e consigliere

Osimo è in lutto per la scomparsa a 71 anni di Alberto Giuliodori, politico e punto di riferimento dello scoutismo osimano. "Ha animato per decenni le attività educative per i nostri giovani da fondatore e capo gruppo instancabile del Gruppo Scout Osimo 1, dove, assieme al compianto don Flavio Ricci, formavano una coppia indissolubile – dice di lui il presidente del Consiglio Stefano Simoncini -. La sua inesauribile passione per lo scoutismo lo ha portato anche ad esportare fuori città il metodo scout essendo tra i promotori del gruppo scout Filottrano 1 e di quello del paese di Sigillo". Già consigliere comunale DC dal 1990 al 1995, ha dedicato la sua vita alla cura e all’assistenza del suo caro fratello Giuliano. Amava la natura, la fotografia la musica e la ricerca storica che l’hanno portato a firmare diversi libri. Poi la malattia che l’ha costretto negli ultimi anni ad un lungo calvario". Tantissima la commozione, i messaggi di cordoglio rivolti ai famigliari e agli amici che più gli sono stati vicino in questi anni di grave malattia. La consigliera capogruppo del Pd Paola Andreoni aggiunge: "Hai concluso la tua vita terrena dopo anni di sofferenze fisiche, anni in cui è stato difficile venirti a trovare e cercare le parole per dirti solo ciao. E poi tanti i perché ai quali non riuscivo e non riesco a trovare una risposta. Una persona buona e generosa come te. La mia fragile umanità non mi permette di comprendere. Esempio per la dedizione instancabile verso il tuo amato fratello Giuliano, lo spirito di servizio rivolto ai giovani, il tuo sorriso contagioso, il tuo ottimismo, la fiducia che riponevi negli altri. Questo eri tu caro Alberto". Il funerale oggi alle 15 al duomo. Poi si procederà per la cremazione.