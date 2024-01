Otto partite senza vittorie, divorzio tra Gianluca Fenucci e la Castelfrettese

Novità in panchina nel girone A di Promozione. Gianluca Fenucci da ieri non è più l’allenatore della Castelfrettese. "Si interrompe in modo consensuale il connubio", si legge nel comunicato della società biancorossa. Il tutto dopo l’ottava partita consecutiva senza successi da parte dei biancorossi e il quintultimo posto in classifica, a meno 3 dalla zona salvezza. L’ultimo pareggio, interno, di sabato, è stato quello contro la Pergolese, in una giornata che nel girone A ha registrato la sconfitta a sorpresa della capolista Portuali contro l’ultima della classe, il Vismara. Non ne approfitta il Fabriano Cerreto che non va oltre lo 0-0 contro il Barbara Monserra. In zona playoff delle "nostre" esulta soltanto il Moie Vallesina, mentre cadono il Marina e la Biagio Nazzaro (in casa contro Osimo Stazione). Nel girone B basta un gol di Terrè alla Vigor Castelfidardo per confermarsi l’antagonista principale del Matelica. In Prima Categoria campione d’inverno nel girone B si laurea il Sassoferrato Genga, che proprio all’ultima giornata di andata centra il sorpasso sulla Filottranese, che invece cade pesantemente a Camerano. Meriti – e molti – di una Real Cameranese che è stata la grande protagonista del girone di andata, chiuso al secondo posto assieme alla Castelleonese (vittoriosa in trasferta sul campo dell’Olimpia Marzocca) a un solo punto dalla vetta. Nel girone C, invece, la Passatempese va al giro di boa con una sconfitta interna contro il Montecassiano, non riuscendo a trovare la continuità dopo il successo di 6 giorni prima.

m. c.