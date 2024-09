Palascherma, si lavora a divisori e facciata

"Nuovo palascherma di via delle Nazioni, si sta lavorando ai divisori interni e a breve sarà allestita la facciata che è composta anche da una struttura metallica". Così l’assessora ai Lavori pubblici sull’appalto che si conta di chiudere per la fine dell’anno. "Grazie ad un finanziamento ministeriale sarà allungata a pista ciclabile così da arrivare al nuovo palazzetto e raccordarsi on gli altri tratti che oggi non sono in rete" spiega ancora l’assessora. La "casa della Scherma" sarà dotata di una sala principale con 17 pedane, spogliatoi, sala medica, armeria, palestra per la riabilitazione, un atrio con uno spazio centrale dedicato all’esposizione dei trofei e una zona ristoro. Il progetto e il contratto firmato dalla precedente giunta prevede finanziamenti con Sport e Salute Spa per un milione e 800 euro. Due milioni di euro arrivano dalla Regione per il restante 700mila euro è a carico del Comune di Jesi che ha sottoscritto un mutuo. Mancano ancora alcuni fondi per le attrezzature e gli arredi. "Potranno essere riutilizzate le pedane risistemate dell’attuale palascherma di via Solazzi" conclude l’assessora.