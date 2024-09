Palazzo Campana, tanti progetti. C’è chi pensa a piazza Dante pedonale

Continuano i lavori post sisma a palazzo Campana in centro storico. "Ho fatto il giro di tutto il cantiere con il geometra Antonio Loffredo e la geometra Martina Spagnoli della ditta Penzi. Straordinarie le opere di messa a norma e di recupero di tanti spazi non più usufruibili post sisma 2016 – dice la presidente dell’istituto per l’istruzione permanente Gilberta Giacchetti -. Il secondo piano potrà essere destinato a spazio per grandi mostre, allestire una grande sala conferenze, ricollocare e ampliare il Museo Civico, ampliare e modernizzare la biblioteca comunale. Infine all’ex Liceo si stanno recuperando spazi per associazioni culturali e uffici dedicati alla formazione. E se volessimo riportare una scuola in centro? Gli spazi ci sono. Noi stiamo facendo un grande lavoro". Intanto il figlio del Conte Gallo Perozzi, Federico, ha dato il via a un sondaggio sulla pedonalizzazione di piazza Dante: "Con i lavori al Campana ci siamo abituati a cercare parcheggio in altre zone e questo potrebbe rappresentare un’opportunità preziosa per far rivivere il centro storico. Ci sono due locali di grandi dimensioni che sono sfitti da anni e che, uniti alla chiesa sconsacrata di San Gregorio, al Campana che sarà completamente ristrutturato e allo spazio di mio zio, dove abbiamo già ospitato le ultime due mostre, potrebbero costituire un punto di partenza solido per una vera rinascita sociale del paese. Sacrificando alcuni parcheggi, si potrebbe creare una piazza viva, simile a piazza del Papa ad Ancona, da utilizzare, se non tutto l’anno, almeno nei mesi estivi".