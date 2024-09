Palestre, la Provincia garantisce l’utilizzo

La Provincia chiede un bando per l’assegnazione delle palestre delle scuole alle società sportive in orario pomeridiano: tre dirigenti scolastici dicono di no e i Comuni cercano di correre ai ripari per evitare che migliaia di giovani atleti restino ancora senza spazi in cui allenarsi.

La criticità ha riguardato la palestra dell’Istituto Panzini a Senigallia, il Cuppari e le tre strutture sportive dell’Iis Marconi Pieralisi a Jesi. "A Senigallia la soluzione è stata individuata in sinergia con il Comune – spiega il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali -. Abbiamo realizzato una convenzione che consente alle società sportive di continuare a utilizzare le palestre che la Provincia di Ancona mette a disposizione gratuitamente, facendo carico delle utenze". Ancora da risolvere invece il nodo jesino. "Ci sono state delle incomprensioni che hanno allungato i tempi. Tre dirigenti scolastici in tutta la Provincia vista la circolare del nostro dirigente di marzo avevano detto di non poter fare il bando perché non sono stazione appaltante. Abbiamo spiegato che non si trattava di appalto ma di una semplice manifestazione di interesse. Ma se alcuni hanno proceduto tre dirigenti scolastici hanno detto no e allora abbiamo cercato di studiare la soluzione.

Per Senigallia abbiamo trovato la soluzione e le società continueranno ad allenarsi anche al Panzini, per Jesi non ancora ma ci stiamo lavorando. Anche qui effettueremo una convenzione con il Comune di Jesi che poi affiderà le palestre alle società sportive. Siamo dispiaciuti per i ritardi ma stiamo lavorando per risolvere il prima possibile".

Nelle palestre delle altre città il problema non è sorto nonostante la nuova circolare della Provincia su come assegnare ufficialmente gli spazi. Intanto a Jesi "la palestra Carbonari tornerà fruibile dai primi di ottobre, poi si completeranno le lavorazioni di tinteggiatura esterna sulle facciate" come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni. Buone notizie quindi per le società sportive che potranno tornare ad allenarsi nella struttura nonostante il restyling esterno non sia completamente terminato.

Sara Ferreri