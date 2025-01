"Paletti al perimetro dell’area cani. Dobbiamo creare un luogo sicuro"

Da martedì, parole dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei, "abbiamo iniziato a mettere i paletti per il perimetro della nuova area cani in via del Burrone che andrà a creare un luogo sicuro in una zona già frequentata dai proprietari di cani". Lo ha annunciato sui social: "Allo stesso tempo intensificheremo i controlli della nostra Polizia locale, affinché non ci siano cani liberi, in rispetto della legge e soprattutto a causa dei lupi che vengono attirati dagli animali lasciati liberi". Fronte aperto, dopo gli avvistamenti di selvatici che hanno generato preoccupazione: "Teniamo i nostri animali al sicuro e al guinzaglio", il monito di Tesei che, inoltre, ha chiarito che "il benessere dei nostri amici animali è da sempre uno dei focus principali della nostra amministrazione. E tutti i proprietari dei cani sanno che è necessario avere a disposizione aree di sgambatura. Devono essere chiuse e perimetrate, in modo da permettere ai nostri amici animali di stare al sicuro e di impedirgli di infastidire o impaurire altri cittadini". A Jesi ci sono circa 9mila cani che necessitano di spazi attrezzati: di qui la decisione di predisporne uno in via del Burrone.