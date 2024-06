Palio, si entra nel vivo: Priori pronti a giurare. Tra le novità arriva anche "Fabriano in fiore"

Con la lettura del Bando del Contado è iniziato il trentesimo Palio di San Giovanni Battista di Fabriano che entra nel vivo domani e si svolgerà fino al 24 giugno. Tra le novità il concorso "Fabriano in fiore" promosso dai fondatori del Palio, in collaborazione con "La collina della vita", l’Ente Palio, Fondazione Carifac, l’Istituto agrario Vivarelli e il fotoclub Arti Visive, con l’obiettivo di trasformare finestre, balconi, vicoli e piazze e vetrine in opere d’arte floreali. In programma 12 giorni di festa, competizione e celebrazione. Alle 17.45, nella Cattedrale di San Venanzio, la consegna dei Trofei (Coppa delle Infiorate Artistiche e Targa di pietra realizzata dal Maestro Màlleus nel 2018) e del San Giovanni all’uncinetto (realizzato dal gruppo Uncinettiamo Fabriano). Alle 19 l’apertura delle Hostarie (Borgo: Campetto di San Nicolò – Cervara: Via della Ceramica – Piano: Chiostro di San Benedetto – Pisana: Chiostro di San Biagio). Alle 21.30, in piazza del Comune, spazio alla serata inaugurale con la nomina e giuramento dei Priori, Instaurazione della Signoria e Innalzamento dei Gonfaloni. Per l’occasione verranno presentati i due nuovi abiti realizzati da Roberta Fratini: Guido Chiavelli e sua moglie Margherita da Montefeltro. A seguire lo spettacolo a cura della compagnia "Quam pulchra es e I Piromanti". "Vi aspettiamo per celebrare insieme la nostra storia, la nostra cultura e il nostro orgoglio cittadino" commenta la presidente Girolametti. Venerdì alle 18 all’Oratorio della Carità, a cura di Martina Cerioni il convegno sul tema del Palio, con relatori: prof Maria Cristina Corvo, profa Maria Federica Petraccia, Francesco Fantini e uno dei creatori del Palio, Teseo Tesei.

Alle 21 sempre venerdì poi la disfida degli arcieri: in piazza del Comune. Sabato il via alle infiorate artistiche: dalle 15 e termine domenica alle 12 nelle seguenti sedi: Borgo: Chiesa di San Nicolò; Cervara: Chiesa di San Filippo; Piano: Chiesa di San Benedetto; Pisana: Chiesa di San Biagio. Le stesse saranno visitabili fino al 24 di giugno. Domenica alle 21,30 il corteo storico processionale. Martedì la giostra dei giochi popolari sempre alle 21. Giovedì (ore 21,30) sul sagrato della Cattedrale di San Venanzio il talk show trentennale sulla storia del Palio. Venerdì alle 22,30 in piazza del Comune spettacolo di fuoco e spade.

Sara Ferreri