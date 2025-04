Palombina, l’ascensore ora è da sostituire

Una corsa contro il tempo per sostituire l‘ascensore del sovrappasso di Palombina che collega la statale agli stabilimenti balneari. Ne sono consapevoli sia l’amministrazione comunale di Ancona che l’Autorità portuale dorica che anni fa hanno attivato un protocollo d’intesa per opere che interessano entrambe le istituzioni, come ad esempio l’intervento in oggetto. Si tratta dell’impianto di ascensione che si trova all’interno del ponte pedonale che immette allo stabilimento/ristorante ‘Romano’, fondamentale in quanto rappresenta l’unico punto di accesso alla spiaggia per le persone con disabilità per svariati chilometri. L’altro ponte attiguo, infatti, quello di fianco alla stazione ferroviaria di Palombina, non è dotato di ascensore e soprattutto è vincolato dalla soprintendenza. L’ascensore attuale versa in condizioni tali da richiedere un vigoroso intervento, praticamente una sostituzione. L’area lavori pubblici del comune di Ancona si sta occupando dell’opera finanziata complessivamente per circa 120mila euro proprio dall’Autorità portuale: "Dopo approfondite analisi sia della struttura in cemento armato che delle attuali componentistiche utilizzate per l’ascensore, con la consulenza di un Responsabile di esercizio già nominato dal Comune di Ancona per altri ascensori ad uso pubblico ricadenti nel territorio del Comune di Ancona, si è riscontrata la necessità di procedere con l’adeguamento dell’impianto" si legge nel documento. Una serie di interventi da affidare in appalto, a partire dalla cabina, da sostituire completamente così come tutti gli impianti elettrici collegati, la componentistica elettromeccanica. Sono recuperabili solo le telecamere e l’impianto dati con modem e gli accessori, il resto va sostituito, compresa l’apparecchiatura per consentire il recupero degli utenti rimasti bloccati dentro la cabina da parte degli operatori specializzati. L’ascensore per la spiaggia di Palombina Nuova in passato è stato più volte obiettivo di raid vandalici da parte di gruppi di giovani che si sono lasciati andare a danneggiamenti e addirittura incendi dolosi. L’intervento dovrà essere effettuato entro il più breve tempo possibile vista l’imminenza dell’estate.