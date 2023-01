Panchina blu per ricordare David Sassoli

Una panchina blu, colore dell’Europa, in onore di David Maria Sassoli. Così il Comune ha voluto rendere omaggio al presidente del Parlamento europeo scomparso nel 2022. Sarà inaugurata domani, a un anno esatto dalla sua morte, alle ore 12:15: si trova all’inizio di viale della Repubblica, a pochi passi dal Municipio e da una scuola. L’iter era cominciato pochi giorni dopo la scomparsa dell’ex giornalista e politico fiorentino, con una mozione del gruppo consiliare di minoranza "Centro sinistra per Castelleone di Suasa".

Nel testo si impegnava l’amministrazione a individuare un bene durevole nel tempo da dedicare al presidente Sassoli, eletto nella circoscrizione dell’Italia centrale che comprende le Marche e la scelta è ricaduta su una panchina "europea", di colore blu con al centro della spalliera la bandiera dell’Unione Europea. Sassoli venne in visita a Castelleone di Suasa nel giugno 2019, in occasione della campagna per le elezioni comunali ed europee. La panchina vuole essere "un piccolo segno di riconoscenza verso questo politico apprezzato veramente da tutte le forze politiche italiane di tutti gli schieramenti" è stato poi ricordato in aula consiliare dai consiglieri Biagetti, Franceschetti e Guerra. L’atto è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale.